Manisa'nın teknik ekibi hasar tespit için Diyarbakır'da

Afetin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinden etkilenen illerden olan Diyarbakır’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarına destek vermek üzere, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerini bölgeye gönderdi.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde ciddi yıkımlara sebep olan depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye çok sayıda iş makinesi, kamyon, arazi aracı ve personel göndererek, yara sarma çalışmalarına destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmalarına da teknik ekip desteği sağladı.

Deprem felaketinden etkilenen illerden olan Diyarbakır’da göreve başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızla hasar tespit çalışmalarına dahil oldu.

İmar İşleri Şube Müdürü Yunus Emre Tanay, İnşaat Mühendisi Yusuf Sencu, Mimar Fırat Şengül ve Mimar Ahmet Kürşad Köse’den oluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde devam edeceği belirtildi.