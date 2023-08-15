Manisa'nın taşlı arazileri verimli tarlalara dönüşüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesindeki çiftçiler için tedarik edilen taş toplama makinesi hizmet vermeye başladı. Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da, taşlı araziler artık tarlaya dönüyor diyerek Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üretimin devamlılığı adına çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların tedarikini sağlayıp, çiftçilerin kullanımına sunuyor.

Bu kapsamda Kırkağaç ilçesinde taşlı arazilerde kullanılmak üzere talebi yapılan Taş Toplama Makinesi satın alındı ve protokol yapılarak Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı’na devri gerçekleştirildi. Ahmet Albayrak isimli üreticinin zeytinliğinde yapılan ilk taş toplama işlemini Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Fahri Dinçer, Öveçli Mahalle Muhtarı Nail Karakaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personeli ile birlikte yerinde takip etti.

TARLALARIN VERİMİ VE KALİTESİ ARTIYOR

Taş Toplama Makinesinin ilçe için oldukça faydalı olduğundan bahseden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Yılmaz Usta’ya, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç’a, önceki dönem ve mevcut MHP İlçe Başkanlarımıza, koordinatörümüze bu hizmeti bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Makine bizim özlemimizdi. Köylere gittiğimde her defasında taşlı tarlalarda tarım yapan insanları gördükçe, o zorluklara şahit oldukça böyle bir makine ihtiyacını içimde hissediyordum. Büyükşehir Belediyesi tarafından makinemizin tahsisi yapıldı. Abimiz Ahmet Albayrak’ın tarlasında makinenin ilk kullanımını gerçekleştirdik. İlk etapta 300 dekarlık zeytinlik alanında taş temizleme yapacağız. Sezon bitiminin ardından açık tarlalarda da taş toplama işlemi yapacağız. Bu çok güzel bir hizmet. Topraklarımızın işlenmesi, verimi ve kalitesi açısından çok katkı sağlayacağını inanıyorum. Çift sürmesi, ızgara çekmesi, çapa çekmesi kolaylaşacak. O yüzden çok memnunum. Burada da taşlıktan çıktı, tarla oldu. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.