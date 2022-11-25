Manisa'nın ilçelerinde fidanlar teslim ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Selendi ilçesinde 17 bin 550, Soma ilçesinde 2340, Kırkağaç ilçesinde 1980 adet zeytin fidanını üreticilere teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmanın sağlanması ve üretimin devamlılığını sürdürmek amacıyla il genelinde zeytin, ceviz, badem, incir, Trabzon Hurması, ayva, kestane ve aronya olmak üzere 150.000 bin adet meyve fidanını 2022 yılı sonuna kadar üreticilerle buluşturacak.

Bu kapsamda mevsimsel şartların uygunluğu doğrultusunda 72 bin 500 adet zeytin fidanının dağıtımına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi, Soma ve Kırkağaç ilçesinde üreticilerle bir araya geldi.

Selendi ilçesinde gerçekleştirilen zeytin fidanı dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Önder Baştürk ve üreticiler katıldı.

Zeytin fidanı dağıtım töreni öncesinde üreticilere seslenen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında zeytin fidanı dağıtım töreninde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selam ve saygılarını iletiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında yaklaşık 70 milyon liralık bir bütçe ile tarıma destek olmaya çalıştık. Bu çalışmalarımızdan birisi de Meyveciliği Geliştirme Projesi. Bugün fidan dağıtımımızı Selendi ilçemizle başlatıyoruz" dedi.

Üreticiler kendilerine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.