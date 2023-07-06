Manisa'nın içme suyu yüzde 98 sondajlarla karşılanıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa’da içme suyunun yüzde 98’inin sondajlarla karşılandığını ifade ederek, “Bazı ilçelerde su gelirleri, sondajların elektrik maliyetlerini dahi karşılamıyor. Buna rağmen su faturalarında 30 Büyükşehir arasında Haziran ayı itibariyle 14. sıradayız. Vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Temmuz ayı Olağan İlçe Şefleri Toplantısı BESOT Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Müdür Aslay’ın Başkanlık ettiği toplantıda Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Emre Özünlü’nün yanı sıra Daire Başkanları ve ilçe şefleri yer aldı. Toplantıda, Daire Başkanlarına ve İlçe Şeflerine hitap eden Genel Müdür Aslay, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı, talep ve istekleri dinledi.

İdarenin, içme suyu ihtiyacını yeraltı su kaynaklarından karşıladığına dikkat çeken Aslay, sondaj çalışmalarının maliyetlerinin de her geçen gün arttığını söyledi. Aslay “Manisa’da içme suyu barajımız yok. İçme suyu ihtiyacımızın yüzde 98’ini yeraltı suları ile karşılıyoruz. Ülkemizde bize benzer durumda olan bir tek Tekirdağ var ancak onların da yüzde 20’lik payda barajı var” dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA 14. SIRADA

Manisa’da içme suyu ihtiyacının yer altı sularından karşılanmasına ve bunun da maliyeti arttırmasına rağmen, MASKİ’nin 30 Büyükşehir arasında Haziran ayı itibariyle de su fiyatlarında 14’üncü sırada olduğunu belirten Aslay, “Sıralama yapılırken faturaya yansıyan tüm bedellerin dikkate alınması gerekir. Su bedeli, atık su bedeli ve bakım bedeli gibi… Tüm bu bedelleri dahil ettiğimiz zaman Haziran ayı fiyatlarına göre MASKİ olarak 14’üncü sıradayız” dedi.

Suya ulaşmak için sondajların kullanılmasının maliyeti arttırdığına değinen Genel Müdür Aslay, su gelirlerinin sadece enerji giderini dahi karşılamadığı örnekler olduğunu ifade ederek, ilçelerden örneklerle durumu anlattı.

MASKİ’nin en büyük gider kaleminin bütçenin yüzde 30’u olan enerji olduğunu ve bunun da sondajlar nedeniyle meydana geldiğini anlatan Aslay, enerji üretmek için de çevreci projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.