Manisa'nın hurda araç ve malzemeleri ekonomiye kazandırılacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ve görevini ifa edemeyecek duruma gelmiş olan 18 adet hurda aracın da içerisinde bulunduğu toplam 55 bin kilogram hurda malzemeyi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ve tamir, bakım ile onarımı mümkün olmayan hurda araç ve malzemeleri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’na teslim etti.

MKE’ye teslim edilen, 18 adet hurda aracın da içerisinde bulunduğu toplam 55 bin kilogram hurda malzeme savunma sanayi başta olmak üzere diğer sanayi kollarında da ham madde ihtiyaçları noktasında kullanılacak.

Böylece geri dönüşüme büyük katkısı olan hurda malzemeler ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak.