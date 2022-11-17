Manisa'nın çevreci filosuna 'mükemmelik' ödülü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs filosu, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın (TurSEFF) ödül töreninde, 2500 proje arasından “MÜKEMMELLİK” ödülüne layık görüldü.MANİSA (İGFA) - Türkiye’de yeşil ekonominin paydaşları ve Türk finans sektörünün temsilcileri, 15 Kasım’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ev sahipliğinde İstanbul Raffles Otel’de geniş katılımlı etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı’nın (GEFF Türkiye) anlaşmalı finansman kuruluşları ve diğer paydaşları, kurumsal iklim yönetişimi, yeşil finansmana erişimde cinsiyet eşitliği ve yeşil ekonominin diğer unsurları hakkında konuşmalar ve tartışmalar yapıldı. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesini temsilen Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün katıldı.

Düzenlenen etkinlikte Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın (TurSEFF) ödül töreni de yapıldı.

Törende Türkiye genelinde 2.500’den fazla proje arasından 8 yeşil proje TurSEFF Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen ve yüzde 100 yerli üretim olma özelliği taşıyan çevreye duyarlı, egzoz kokusundan arındırılmış ve tasarruflu olan Elektrikli Otobüs projesine “MÜKEMMELLİK” ödülü verildi. Ödülü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Direktörü Francis Malige’nin elinden alan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, çevreci ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerle Manisa Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin örnek belediyeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.