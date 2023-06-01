Manisa'nın altyapısına 1 milyar liralık yatırım müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ tarafından yapılacak olan ve 3 ilçeyi kapsayan altyapı projesiyle ilgili müjdeyi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Muradiye mahallesi, Gördes çelik isale hattı ve Kırkağaç Gelenbe mahallesinde yapılacak olan altyapı çalışmalarıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu.

1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDEKİ ALTYAPI YATIRIMI İÇİN SON VİRAJ

3 ilçeyi kapsayan altyapı çalışmaları için 1 milyar liranın üzerindeki Dünya Bankası kredisinin kullanılmasında artık son viraja girildiğini anlatan Başkan Ergün, “Buradan önemli bir müjdeyi sizlerle ve hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Yunusemre İlçemiz Muradiye ve çevre mahallelerimizin altyapı çalışmaları ile atıksu arıtma tesisi yapımı, 39 kilometrelik Gördes doğal kaynak suyu çelik isale hattı ve Kırkağaç Gelenbe mahallemizin altyapı işlerini kapsayan 46 milyon 500 bin Avro’luk yani bugünün kuruyla hesapladığımızda 1 Milyar liranın üzerindeki Dünya Bankası Kredisinin kullanılmasında artık son viraja girdik. Dünya Bankası Kredisinin yapım ihalesi öncesindeki son adımı olan müşavirlik ilanına çıkıldı. 23 Haziran’a kadar teklif verme süresi bulunan bu ihalenin duyurusu; MASKİ Genel Müdürlüğümüzün, İLBANK’ın ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinde de eşzamanlı olarak yayınlandı” dedi.