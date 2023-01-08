Manisa Milli Yol Partisi'nden şehit Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

Manisa Milli Yol Partisi Teşkilatı, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da bulunan baba ocağına taziyede bulundu.MANİSA (İGFA) - Taziye ziyaretine Milli Yol Partisi Gençlik Politikaları ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Uysal, Manisa İl Başkanı İlkay Şimşek, Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Atila ile il ve ilçe yönetimleri ve çok sayıda partili katıldı.

Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı İlkay Şimşek, 1980 öncesi Türkiye sağ sol çatışmalarına sahne olmuştu olmasına ama bu cenderede bile şehit liderin başkanlığını yaptığı bir tane Ülkü Ocakları Genel Başkanını şehit vermediklerinin altını çizdi.

"Bugün Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak Ülkücü Şehit akademisyen eski dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Doç.Dr Sinan Ateş'in ailesini ve mezarını ziyaret ettik" diyen Şimşek, "Şehidimizden geriye kalan gözü yaşlı ülkücü gazi baba, gözü yaşlı anne gözü yaşlı eşi ve iki adet dünyalar güzeli kızları ve milyonlarca ülküdaşı. şehit Sinan Ateş başkanımızın suikastı bir an önce ucu nereye ve kime dayanırsa nereye kadar giderse gitsin ama bir an önce aydınlatıması kamuoyunun vicdanı gereğidir. Bizler Milli Yol Partisi olarak Ülkücü Alperenlerin sesi olarak bu suikastın takipçisi olduğumuzu şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın suikastinin tüm engellemelere müdahalelere rağmen siyasi olarak tek savunucusu olan Milli Yol Partisi olarak bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.