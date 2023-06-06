Manisa MASKİ’den gerçeği aratmayan tatbikat

MASKİ Genel Müdürlüğü, acil durum anında hizmet binasının tahliyesi ve müdahale hızını arttırmak amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği gereğince yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. MASKİ Acil Durum Ekiplerince düzenlenen tatbikata, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, MASKİ Daire Başkanları, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden İş Güvenliği Uzmanı ve personeller katıldı.

TATBİKAT BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAPILDI

MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen tatbikat, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. MASKİ Hizmet binasında yapılan tatbikatta yangın durumunda binanın hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi ve olası yaralanmalara acil müdahale konuları ele alınarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yapılan tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Her zaman yaşanma ihtimali olan bir yangın tatbikatını kurumumuzda organize ettik. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıklarımız ile bu işle görevli personeller büyük bir ciddiyet ile görevlerini yerine getirdiler. Hesapladığımız süre içerisinde binanın boşaltılması ve tedbirlerin alınması gerçekleştirildi. İnsan sağlığı ve güvenliğinin, her şeyden önce geldiğini unutmadan çalışmalarımızı bu yönde yürütmek zorundayız” dedi.