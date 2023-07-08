Manisa MASKİ'yle Selendi'ye altyapı desteği

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı Selendi ilçesinde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının temizliklerini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda Dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanabilecek taşkınları önleyebilmek için yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesinde de ana arterlerde başlanan temizlik çalışmalarına daha sonra da mahalle içlerinde bulunan sorunlu noktalarda devam edildi. Yapılan iş ile Kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarında katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek su birikintilerine karşı önlem alındı. Ayrıca çevrede kirlilik oluşturacak maddeler de ekipler tarafından toplandı. Vatandaşlarımızın yağışlı havalarda sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı yaşayacağı mağduriyetin önüne geçildi.

DAHA TEMİZ BİR MANİSA

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Küresel ısınma sonucu ani yağışlar artık tüm Dünya’da etkisini gösteriyor. Yağışlar sonucunda da yolların suyla kaplanması, vatandaşın geçiş sıkıntısı yaşaması ızgaraların içindeki çöplerden dolayı oluşuyor. Bunların temizlenip daha iyi bir şekilde işlemesinin sağlanması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatı ile tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Selendi ilçemizde de herhangi bir sorun yaşanmaması adına ekiplerimiz gerekli önlemleri alıyor. Vatandaşlarımızdan yağmur suyu ızgaralarını çöp olarak kullanmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.