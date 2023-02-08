Manisa MASKİ ekipleri afet bölgesinde

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ekip ve ekipmanlarıyla depremzedelerin yardımına koşarak, kurumun bünyesinde bulunan ışık kuleleri ve ekskavatörlerle başladığı çalışmaları sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi.

Kurum bünyesinde bulunan İki tır, bir paletli bir tekerlekli ekskavatör, iki damperli kamyon, bir rampa kasa kamyon, bir 4x4isuzu, bir adet Duster, bir adet 110 kw jeneratör, bir adet ışık kulesi ve 20 personelle Kahramanmaraş afet bölgesine ulaştı arama ve kurtarma çalışmalarına hemen katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, ekiplerin şu anda afet bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Allah bir daha böylesi afetleri bizlere yaşatmasın. Her bir vatandaşın enkaz altından çıkartılabilmesi, arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için idare olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.