Manisa Kula'da üreticiye tohum desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında Kula’da sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında, Kula’da üreticiye yüzde 60 hibeli olarak tohum desteği yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Kırsal bölgelerdeki üreticilerin verim düşüklüğü olan eski yerli çeşitlerin değiştirilmesi, yeni çeşitlerin üreticiler ile buluşturulması, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması, hayvancılık yapan işletmelere verimli kaliteli arpa ve samanın temin edilmesi ve birim alandan daha fazla ürün elde etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Bu kapsamda Kula ilçemizde üreticimize 198.600 kilogram sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. Üreticimize hayırlı olsun” dedi.