Manisa Kula'da 'sokak sağlıklaştırması' çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kula’nın tarihi yapısını ortaya çıkarmak için Yunusemre Caddesinde başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kula Belediyesi işbirliğinde ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi noktalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Topdemir, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile birlikte, restorasyonu tamamlanan tarihi Yunusemre Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, tarihi çarşıda yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Esnaf ve vatandaşların beğenisini kazanan tarihi sokak sağlıklaştırma projesi hakkında açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Bu caddelerin iki yıl önce restorasyonu başlamıştı. İzmir 2. Bölge Kurul ile çalışmalar devam etti ve aslına uygun bir şekilde restorasyonu yapıldı. Artık yer teslimi yapılmak üzere. Tabi bu çalışma öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Valimiz Yaşar Karadeniz tarafından başlatıldı. Bu cadde üzerinde bulunan dükkanlarımız bugün geldiğimiz noktada gayet güzel, hamdolsun esnafımız da memnun. Burada hem çarşımız hareketlenmiş olacak, hem de esnafımız hareketlenmiş olacak. Hem de biz Kula’nın önemli değerlerinden biri olan Yunusemre Caddemizi eski deyimle Yeni Hamam Caddemizi dışarıdan gelen turistlere gönül rahatlığıyla sergilemiş olacağız” diye konuştu.

ESNAFIN CEBİNDEN 1 KURUŞ ÇIKMADI

Esnafın cebinden herhangi bir ücret çıkmadan dükkanların yenilendiğini belirten Tosun, “Burada her dükkan için yaklaşık 200 bin liranın üzerinde masraf edildi ve esnafımızın cebinden 1 kuruş çıkmadan cadde bu hale getirildi. İnşallah aslına uygun olarak üstüne yeni yeni çalışmalar ekleyerek bu şekilde devam eder. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İmkan oldukça Kula’daki bu restorasyonlar, sağlıklaştırmalar devam edecek. Genelde 18’inci yüzyıla ait bu tarihimizi gün yüzüne çıkartacağız. Bunun için Kula Belediyesi olarak da biz çeşitli çalışmalara devam ediyoruz. İleriye dönük olarak yine Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Cengiz Ergün sağ olsun daha öncede Kula’nın tarihi 5 konağını restorasyon yaptırdı ve onları şu an otel, kültür evi olarak çeşitli aktivitelerde kullanıyoruz. Kula’da ciddi restorasyon çalışmaları devam ediyor. bu caddede hakikaten yakıştı, ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.