Manisa Kula'da ek kanalizasyon hattı çalışması

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesinde gerçekleştirilen ek kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesinde 570 metrelik ek kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de çalışmaları yerinde inceleyerek detaylı bilgi aldı. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik’e incelemeleri esnasında Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, Gökçeören Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde 17 ilçede yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 17 ilçemizin tüm mahallelerinde yatırımlarımız sürüyor. Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin bize iletmiş olduğu talep üzerine Gökçeören Mahallemizde ek kanalizasyon hattı döşeme çalışması başlattık. 570 metrelik ek kanalizasyon hattı çalışmamız ivedi bir şekilde tamamlandı. Böylece mahallemiz daha sağlıklı bir altyapıya kavuşarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiş oldu.

Gökçeören Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, “Mahallemizde bulunan mevcut kanalizasyon hattı konusunda mağduriyetlerimiz vardı. Durumu MASKİ yetkililerine ilettik. Sorunumuz kısa bir süre içerisinde çözüme kavuştu. Vatandaşımız sıkıntılarından kurtuldu, şikayetlerimiz kesildi. Çalışmadan çok memnun kaldık. Çok şükür, Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimiz sayesinde mahallemiz bir eksiği kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ yetkililerimize teşekkür ediyoruz” dedi.