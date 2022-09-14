Manisa Kula'da 210 üreticiye daha zeytin kasası desteği

Zeytin üretiminde kasa kullanımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’da üreticilere zeytin kasası desteğinde bulundu. Zeytin kasalarını teslim alan üreticiler, kırsala yapılan yatırımlar için teşekkür ettiler.MANİSA (İGFA) - Zeytin Üreticilerine 72 Bin Kasa Desteği programı kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula’da, 210 üreticiye 2 bin 100 kasa desteğinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2022 yılında 70 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdıklarını belirterek, "Bu anlamda hizmetlerimizi teker teker hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir önceki buluşmamızda üzüm sepeti dağıtımında bir araya gelmiştik. Daha önce gübre dağıtımında, fidan dağıtımında, koç dağıtımında bir araya geldik. Bu anlamda kırsal kalkınma ile ilgili projelerimizle sık sık üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Önümüzdeki hafta 26 sulama kooperatifine 10 Milyon lira değerinde 48 bin metre boruyu törenle dağıtacağız. Bu da bizim için önemli projeler arasında yer alıyor. Yine hayvan üreticimiz için hayvan içme suyu göleti yapımı ve temizliği devam ediyor. Arıcılığa ciddi anlamda desteğimiz devam ediyor. 30 Büyükşehir’in arasında bütçesine oranla en fazla kırsala desteği başkanımızın talimatıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ayırdı” diye konuştu.