Manisa Kargın Mahallesinde yağmur suyu hattı çalışması
MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesinde ihtiyaç olunan bölgede yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek, aşırı yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı bölgedeki haneleri koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi’nde ihtiyaç olunan bölgede 130 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapıldı. İmalat işlerini Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç da takip etti. Çalışmaların tamamlanması ile mahallede yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı. Mahalle muhtarı Sedat Aydın, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|27
|70
|2. Galatasaray
|26
|69
|3. Trabzonspor
|27
|46
|4. Beşiktaş
|27
|46
|5. Kasımpasa
|27
|39
|6. Sivasspor
|27
|37
|7. Başakşehir
|27
|36
|8. Rizespor
|27
|36
|9. Antalyaspor
|26
|35
|10. Kayserispor
|27
|35
|11. Samsunspor
|27
|33
|12. A.Demirspor
|27
|32
|13. Alanyaspor
|27
|30
|14. Karagümrük
|27
|29
|15. Ankaragücü
|27
|29
|16. Hatayspor
|27
|29
|17. Konyaspor
|27
|28
|18. Gaziantep FK
|27
|28
|19. Pendikspor
|27
|26
|20. İstanbulspor
|27
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|24
|58
|2. Göztepe
|24
|49
|3. Kocaelispor
|24
|44
|4. Bodrumspor
|24
|42
|5. Sakaryaspor
|24
|40
|6. Boluspor
|24
|39
|7. Bandırmaspor
|24
|39
|8. Ahlatçı Çorum FK
|24
|38
|9. Gençlerbirliği
|24
|33
|10. Erzurumspor
|24
|30
|11. Keçiörengücü
|24
|30
|12. Manisa FK
|24
|28
|13. Ümraniye
|24
|27
|14. Adanaspor
|24
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|24
|15
|18. Giresunspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|26
|59
|3. Arsenal
|26
|58
|4. Aston Villa
|26
|52
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|26
|44
|7. Brighton
|26
|39
|8. Wolves
|26
|38
|9. Newcastle
|26
|37
|10. West Ham United
|25
|36
|11. Chelsea
|25
|35
|12. Fulham
|26
|32
|13. Crystal Palace
|26
|28
|14. Bournemouth
|25
|28
|15. Brentford
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|26
|24
|17. Everton
|26
|21
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|26
|13
|20. Sheffield United
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|65
|2. Barcelona
|26
|57
|3. Girona
|25
|56
|4. Atletico Madrid
|26
|52
|5. Athletic Bilbao
|26
|49
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Real Sociedad
|26
|40
|8. Las Palmas
|26
|36
|9. Valencia
|25
|36
|10. Getafe
|26
|34
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Deportivo Alaves
|26
|29
|13. Villarreal
|26
|29
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|26
|24
|16. Mallorca
|26
|24
|17. Celta Vigo
|26
|21
|18. Cadiz
|26
|18
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|26
|9