Manisa Karabeyler'de dere temizliği

Manisa'nın Karabeyler Mahallesi'nde bin metrelik dere temizliği yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Selendi ilçesine bağlı Karabeyler mahallesinde 1000 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Karabeyler mahallesinde 1000 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Mahalle sakinleri çalışmanın önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.