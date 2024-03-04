Manisa Karaağaç Mahallesinde dönüşüm sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde 34 milyon TL bedelle hayata geçireceği alt ve üst yapı yanında sürdürdüğü 3 adet 750 kişilik foseptik imalat çalışmalarını da tamamladı.MANİSA (İGFA) - ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Salihli ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde 34 Milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımına tüm hızıyla devam ediyor. Mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adet 750 kişilik foseptik montajı da tamamlandı.

“MAHALLEDE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR”

Yatırım ve inşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Karaağaç mahallemizde yürütülen alt yapı çalışmalarında son aşamadayız. Alt yapısı tamamlanan sokaklarımızın üstyapı çalışmaları da devam ediyor. 3 adet foseptik montajı da tamamlandı. Ekipler hızlı bir şekilde ilerleyerek mahallemizdeki dönüşümü tamamlamak için çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Karaağaç mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz” dedi.