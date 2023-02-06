Manisa Kahramanmaraş için yola çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin güney kesimlerindeki illeri yoğun bir şekilde etkileyen 7.4 şiddetindeki deprem haberi ile birlikte hızla olay yerine hareket etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da, deprem haberiyle birlikte hızla gerekli hazırlıklarını yaparak, arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere afet bölgesine hareket etti.

Sabah 05.00 itibariyle hazırlıklarını tamamlayan ve Kahramanmaraş’a gitmek üzere hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, AFAD koordinesinde görev yapacağı belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Ekiplerimiz, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olacak. Bir kez daha milletimize geçmiş olsun diyor, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” dedi.