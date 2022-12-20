Manisa İtfaiyesi'nden 'baca temizliği' uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte temizlenmeyen bacalardan kaynaklı ev yangınları ile soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, temizlenmeyen bacaların insan yaşamını tehlikeye attığını belirterek, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

İnal, son zamanlarda temizlenmeyen bacalardan kaynaklı ev yangınlarında artış gözlemlediklerine dikkat çekti.

“Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir" diyen İnal, "İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur. Bu da insan yaşamını tehlikeye atar” dedi.