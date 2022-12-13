Manisa İtfaiyesi Antalya için yola çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından, bölgede bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla takviye ekip ve araç gönderdi.MANİSA (İGFA) - Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken, bölgede bulunan ekipler de yaşanan acı olayın izlerinin silinmesi için çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de sosyal sorumluluk görevi olarak sel afetinin yaşandığı Antalya’da bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla takviye ekip, araç ve ekipman gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’ın da aralarında bulunduğu ekip ve araçlar, AFAD’ın talebi ile birlikte Manisa’dan yola çıktı.

İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşanan sel felaketi sonrasında hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Sel felaketinin yaşandığı Antalya’da vatandaşlarımıza destek olmak ve yara sarmak için hazırlıklarımızı yaptık ve yola çıkıyoruz. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ulusumuza ve Antalyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.