Manisa İtfaiyesi, Antalya'da ekiplere destek veriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi yaşanan Antalya’da, bölgeye ulaşarak tahliye ve yara sarma çalışmalarına destek veriyor.MANİSA (İGFA) - Antalya'da sel felaketin yaşandığı bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 2 ekip olarak yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ve FAD görevlendirmesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, hızla afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

İki ekip ile bölgede bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak su tahliyesi yapmakta ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermekteyiz. Burada yara sarmak için çalışan devletimizin kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sel felaketi nedeniyle Antalya’ya ve felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.