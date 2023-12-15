Manisa ile Karabük su kardeşi oldu

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği”ne katıldı. Etkinlikte, Belediye Su Kardeşliği uygulamasına dahil edilen 18 belediye arasında imzalanan protokol çerçevesinde Manisa ile Karabük kardeş şehir oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon Dairesi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Ankara’da düzenlenen “Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği”ne katılarak Manisa’yı temsil etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Başkanları ve çeşitli illerin temsilcilerinin yer aldığı toplantıya Manisa’dan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hem afetlerle mücadele edilmesi hem de taşkın ve sel sularının değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, “Sel ve taşkınlar, afete dönüşmeden kurak dönemler için su kaynağı oluşturabilir" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın konuşmasının ardından katılımcılara bir sunum yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa’da su kayıp kaçaklarla mücadele konusunda yürüttükleri rehabilitasyon çalışmaları hakkında teknik bilgiler verdi.

Sunum sonrasında Bakan Yumaklı’nın eşliğinde Belediye Su Kardeşliği uygulamasına dahil edilen 18 belediye arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokolün akabinde Karabük ile Manisa arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İki şehrin su kardeşliği protokolü Karabük Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Kartal ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer arasında imzalandı.

