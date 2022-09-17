Manisa İl Milli Eğitim Müdürü'nden Büyükşehir’e Ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’nü ziyaret etti. Güzgülü, Dikici’ye Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’yi konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini Dikici’ye armağan eden Başkan Vekili Güzgülü, yeni eğitim ve öğretim yılının da kolaylıklar diledi. Öte yandan, ziyarette iki kurum iş birliğinde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.