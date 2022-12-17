Manisa İbrahim Gökçen Bulvarı’nda asfalt çalışması başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin en işlek güzergâhlarından İbrahim Gökçen Bulvarı’nda yenileme çalışması yapıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi İbrahim Gökçen Bulvarı’nda asfalt çalışmasına başlıyor. Mevcut bulvarda zaman içerisinde yıpranan üstyapı yenilenerek güvenli ve konforlu hale getirilecek. Çalışma öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte inceledi.

Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün tüm ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde Avni Gemicioğlu Caddesinde, MASKİ altyapı çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı üstyapı çalışmasına başladı. Aynı anda İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde, geliş-gidiş çalışan bulvarımızın bozulan üstyapıda yenileme çalışmasına başlıyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, kent merkezinde üstyapısında yıpranmalar meydana gelen, altyapısında yenileme ihtiyacı duyulan tüm noktalarda çalışma yapılması noktasında talimatlarını iletti. Bu asfalt yenileme ve altyapı gerekli eksiliklerinde giderilmesi çalışması tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Kısa bir sürede tamamlanması planlanan çalışmalar, 18 Aralık Pazar günü başlıyor. Bunun yanı sıra, çalışmalar sırasında trafiğin aksamaması için, mevcut güzergâhta ulaşım tek yönden geliş-gidiş olarak sağlanacak.