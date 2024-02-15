Manisa Hürriyet Mahallesi'nde dere temizliği

Daha temiz bir Manisa için çalışmalarını sürdüren ve ani yağış tehdidine karşı teyakkuzda olan MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet mahallesindeki derede 2 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün daha temiz bir Manisa hedefiyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ani yağış tehdidine karşı da teyakkuz halinde olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet mahallesindeki derede 2 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.