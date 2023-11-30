Manisa heyetinden Bakan Ersoy'a 'köklü' davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa protokolü ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Heyet, Bakan Ersoy’u 2024 yılı bahar döneminde yapılacak Manisa’nın köklü festivaline davet etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık’tan oluşan Manisa heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Manisa heyetine AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti. Vali Ünlü, Başkan Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, Bakan Ersoy’a Manisa’ya özgü ürünler ve çeşitli hediyeler takdim etti. Bakan Ersoy’a Manisa’nın yanı sıra ve Türkiye’nin en köklü festivallerinden bir tanesi olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali hakkında bilgi verilen ziyarette, 2024 yılı bahar döneminde yapılması planlanan festival için davet yapıldı.

Bakan Ersoy, Manisa heyetine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.