Manisa Gördesli üreticilere 'sertifikalı' destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında Gördesli üreticilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sertifikalı tohum desteği yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında Gördesli üreticiye 67 bin 500 kilogram buğday tohumu, 20 bin kilogram arpa tohumu olmak üzere toplamda 87 bin 500 kilogram tohum desteğinde bulunuldu.

Kırsal kalkınmanın gelişmesi ve üreticilerin gelirlerinin artması için projelerini tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Yapılan proje ve dağıtılan tohum ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, sertifikalı tohumun önemine değinerek, “Kula ilçemizde yaptığımız tohum dağıtımının tamamlanmasıyla birlikte Gördesli üreticilerimize de tohumlarını teslim ettik. Projemiz kapsamında % 60 hibeli sertifikalı tohum dağıtımı yapıyoruz. Verim düşüklüğü yaşayan kırsal bölgelerdeki üreticilerin, eski yerli tohum çeşitlerinin değiştirilmesi ve sertifikalı tohum yetiştiriciliğinin ön plana çıkarılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak projesi ile Gördes ilçemizdeki üreticilerimize 67 bin 500 kilogram buğday, 20 bin kilogram arpa tohumu olmak üzere toplamda 87 bin 500 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Üreticilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olması diliyorum” dedi.