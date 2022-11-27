Manisa Gördes'te üreticilere 14 bin 100 zeytin fidanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında il genelinde üreticiye yüzde 75 hibe ile dağıtılan zeytin fidanları, Gördesli üreticilerle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında, Gördesli üreticilere 14 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes İtfaiye Amirliği’nde gerçekleştirilen fidan teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Esen, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ve üreticiler katıldı.

Üreticilere zeytin fidanlarını Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Esen, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç ve Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz teslim ederken, üreticiler destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Üreticilere ürünlerinin bol ve kazançlarının bereketli olmasını dileyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.