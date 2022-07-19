Manisa Gördes için seferber oldu

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi'nde çıkan orman yangını için tüm ekipler seferber olurken, Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle alarma geçti.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek amacıyla yangın haberinin merkeze ulaşmasıyla birlikte hızla olay yerine intikal etti. 26 itfaiye aracı, 6 MASKİ Genel Müdürlüğü aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi dozerleri ile 55 personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için ekipler büyük çaba sarf etti.

Yangın haberinin Büyükşehir İtfaiye merkezine ulaşmasıyla birlikte hemen harekete geçen ekipler, hızla bölgeye intikal etti.

Olay yerinde İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 6 araç, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı dozerleri söndürme çalışmalarında yer alan ekiplere takviye şeklinde dahil oldu.

55 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına katılırken, Akhisar hava alanında da İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait tankerler, uçaklara su takviyesi için hazır bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Zabıta Daire Başkanı Evren Yıldız da yangının yaşandığı bölgeye gitti.

Söndürme çalışmalarını takip eden Büyükşehir heyeti, Gördeslilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Söndürme çalışmalarını sıcağı sıcağına takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, sosyal medya hesabından Gördeslilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin söndürme çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.