Manisa göletlerine 8 bin yavru sazan bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, göletlere balık bırakma projesi kapsamında Gördes’te Beğel ve Kobaklar Mahallesi’nde bulunan göletlere 2 bin adet yavru sazan bıraktı. Proje kapsamında böylelikle ilk etapta il genelinde göletlere 8 bin yavru sazan bırakıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama göletlerine sazan balığı bırakma projesi kapsamında, Yunusemre, Akhisar ve Kula’nın ardından Gördes’te bulunan iki gölete 2 bin yavru sazan bıraktı.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Projemizde ilk etapta 8 bin yavru sazanı göletlerimize bıraktık. Hem toprakta, hem de su da kırsal kalkınma noktasında çalışmamıza ilerleyen günlerde devam edeceğiz” dedi.