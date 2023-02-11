Manisa gençliği depremzedeler için tek yürek

Manisa Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyası için vatandaşlar, il merkezinde Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu’na akın ediyor. Vatandaşların teslim ettiği yardım malzemelerini tasnifleyen gönüllü gençler, deprem bölgesine yardımların hızla ulaşması için nöbetleşe olarak 24 saat boyunca burada hummalı bir şekilde çalışıyor.MANİSA (İGFA) - Ülkemizi derinden sarsan deprem afetinin ardından yaraların sarılması için milletçe büyük çaba gösteriyoruz. Manisa’da da, Manisa Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Akın akın il merkezinde Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu’na koşan Manisalılar, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik ayni destekleri sağlıyor. Burada gönüllü olarak çalışan gençler, yardımları özenle tasnif ediyor.

Gönüllü gençler, yardımların hızla depremzedelere ulaşması için sağlanan destekleri, ısıtıcı, bebek maması, mont gibi kolay dağıtılabilecek şekilde ayırıyor. 24 saat boyunca yardım malzemelerinin kabulü yapılan salonlarda gönüllü gençleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’ne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç da eşlik etti.