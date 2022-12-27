Manisa 'en başarılı Büyükşehir Başkanları'nda ilk 5'te

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan 12-24 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehire bağlı 184 ilçe ve 51 il merkezinde 20 bin 614 katılımcıyla gerçekleştirilen “2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları” araştırmasında, ilk 4’te yer aldı.MANİSA (İGFA) - ORC Araştırma şirketi, 2022 yılının en başarılı belediye başkanlarını belirledi. 12-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 il merkezinde toplam 20 bin 614 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yüzde 56,9 gibi oranla 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasından en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 4’üncü sırada yer aldı.

Araştırmada, ‘Vatandaşlara, son 1 yılı değerlendirdiklerinde belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun oldukları, başarılı bulup bulmadıkları’ sorusu yöneltildi.

Çalışma sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1’inci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2’nci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 3’üncü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4’üncü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5’inci sırada yer aldı.