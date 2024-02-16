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Manisa Elderek Mahallesine içme suyu hattı döşendi
GÜNDEM 16.02.2024, 11:53
MASKİ Genel Müdürlüğü Salihli ilçesine bağlı Elderek mahallesinde ihtiyaç olunan bölgede içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleye daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz içme suyu sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu ile il genelinde sağlıklı içme suyu temini noktasında büyük yatırımlar ve projelere hayat veren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Elderek mahallesinde içme suyu hattı döşeme çalışması yaptı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç olunan bölgede yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı.
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