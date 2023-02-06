Manisa ekibi Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarında

Hızla afet bölgesine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Osmaniye’de kurulan kriz merkezinde toplanmanın ardından adliye lojmanlarında gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu. MANİSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7,7 ile Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki depremler, çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu.

Deprem haberiyle birlikte hızla olay yerine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 araç ve 54 personelle afet bölgesine ulaştı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal öncülüğünde Osmaniye’de oluşturulan kriz merkezine ulaşan Manisa ekibi, buradaki çalışmanın ardından Osmaniye Adliye Lojmanları’nda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu.