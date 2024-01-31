Manisa Eczacı Odası’ndan Başkan Ergün’e Ziyaret

Türk Eczacılar Birliği 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Eczacılar Birliği 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Oda Başkanı Duygu Elmas Mutlu, Başkan Ergün’e çiçek takdiminde bulunurken, Başkan Ergün de Oda Başkanı Elmas ve yönetim kurulu üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan, ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitabı hediye etti. Ziyarette karşılıklı olarak yapılan yatırımlar ve çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.