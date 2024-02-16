Manisa Dostlar Meclisinin konuğu Yavuz Kurt oldu

Manisa Dostlar Meclisinin bu hafta konuğu Ak Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi her hafta yeni konu ve konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Manisa Dostlar Meclisi Ak Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt’u misafir etti. Yavuz Kurt Şehzadeler ilçesi için çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Yavuz Kurt “Şehzadeler İlçemiz için projelerimiz hazır. Ekip arkadaşlarımız bu konuda çalıştı. Ben Manisa’nın Çocuğuyum. Manisa’da doğdum Manisa’da eğitim öğretimimi tamamladım. Manisa’da SGK il müdürü olarak Manisalılara hizmet ettim. Şimdi de Şehzadelere hizmet için hazırım” dedi.

Manisa Dostlar Meclisi’nin sözcüsü Cihan Canuyar ise Manisa için çalıştıklarını söyledi. Cihan Canuyar “Manisa Dostlar Meclisi’nde STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, iş insanları, ve her meslekten vatandaş var. Dostlar Meclisi vatandaşın temsilcisi. Bizler vatandaş adına belediye başkan adaylarımıza Manisa ile ilgili sorular soruyoruz. Manisa’nın marka şehir olması ve Manisa’nın daha ileriye gitmesi için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bugünde konuğumuz Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt oldu. Projelerini bizlere anlattı Sorularımızı sorduk. Katılımlarından dolayı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt’a teşekkür ederim” dedi.