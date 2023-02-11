Manisa deprem bölgesinde yara sarıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla deprem bölgesinde ekip ve ekipmanlarıyla seferberlik ilan edildi.MANİSA (İGFA) - Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde depremzedelerin yaraları sarılırken bölgede kullanılmak üzere takviye olarak 1 adet vidanjör, 2 adet konteyner ve 5 personel yola çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren ekip ve ekipmanlarla afetzedelerin yaraları sarılırken bölgede kullanılmak üzere yeni araçlar da yola çıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün afetzedelerin yaraları sarılması noktasında ilk günden itibaren ekipleri seferber etti. Bu doğrultuda deprem bölgesinde kullanılmak üzere bölgedeki araçlara takviye olarak 1 adet vidanjör, 2 adet konteyner ve 5 personel ile yola çıktı.