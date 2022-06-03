Manisa Demirci'de yaşanan sel sonrası taşkın önlemi!

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Demirciköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrasında mahalle içerisinden geçen dere yatağı taşarak taşkına sebebiyet verdi. Yağışla birlikte taşkın bölgesine müdahale eden Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, kısa süre içerisinde taşkına karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Demirci ilçesine bağlı Demirciköy Mahallesinde yerleşim yerinin içinden geçen dere yatağı kısa sürede bastıran sağanak yağışın ardından taştı. Taşan dere yatağı sonrasında mahallede kimi evler ve araçlar zarar gördü.

Yağışın ardından Büyükşehir ve MASKİ ekipleri taşkın bölgesine kısa sürede ulaşarak, önlemlerini aldı.

Alınan önlemlerin ardından mahallede yaşanabilecek daha büyük bir olayın kısa sürede önüne geçildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürü Necip Kurtarıcı, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir, Mahalle Muhtarı Mesut Aka ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli ile birlikte taşkın yaşanan alanda incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik mahalle ziyaretinde mahalle sakinleri ile de bir araya geldi. Çevik, kalıcı bir çözüm ve vatandaşların yaralarını sarmak için kısa sürede sahaya çıktıklarını anımsatarak, ilgili daire başkanlıkları ile gerekli kontroller sonrasında çalışmalara kısa süre içerisinde başlayacaklarını duyurdu.