Manisa Demirci'de doğal afet sonrası seferberlik

Manisa'da Demirci genelinde etkili olan sağanağın ve dolu yağışının ardından yaşanan doğal afet sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri ilçede adeta seferber oldu. Son yılların en etkili yağışı sonrasında diğer kurum ve kuruluşlar da çalışmalara destek verdi.MANİSA (İGFA) - Demirci ilçesinde etkili olan sağanağın ve dolu yağışının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sel felaketi yaşandı.

Son yılların en etkili yağışı sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri kısa sürede organize olarak yağıştan etkilenen noktalara anında müdahalede bulundu. Yaşanan doğal afet sonrasında diğer kurum ve kuruluşlar da sahadaki çalışmalara destek verdi. İlçe merkezinde evler ve arabalar yaşanan doğal afetten dolayı zarar gördü.

Demirci merkezin büyük altyapı dönüşümü devam ederken yaşanan sağanak yağış esnasında çalışma yapılan noktalarda da zarar oluştu. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, vatandaşın yaralarını sarmak için mesai mefhumu gözetmeden sahada olacaklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yaşanan doğal afet sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Başkan Ergün’ün paylaşımında, "İlçemizde meydana gelen yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle Demircili hemşehrilerimizin yanında, sahadayız. Ekiplerimizin ve hemşehrilerimizin Allah yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.