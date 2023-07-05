Manisa'dan üreticiye 100 bin sepet desteği

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklemelerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Sebze Üreticilerine 100 bin Sepet Desteği’ projesiyle üreticilerin yanında olmaya devam edecek. 100 bin sepetin yüzde 100 hibe ile dağıtılacağı proje kapsamında desteklemeler Cuma günü itibariyle başlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli desteklemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı üreticilere 100 bin adet sepet desteğinde bulunacak.

Hasat edilen ürünlerin taşınmasında kullanılarak kalitenin ve verimin artırılması amacıyla gerçekleştirilen desteklemeden il genelinde 10 bin üretici yararlanacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini ve çiftçilik belgesini ibraz eden üreticilere 10 adet plastik sepetin yüzde 100 hibe ile teslim edileceği proje kapsamında toplamda 100 bin adet plastik sepetin üreticilere teslim edileceği belirtilirken, ilçe kontenjanlarının da sınırlı sayıda olduğu ifade edildi.

Projeyle il genelinde kalite ve verimi arttırmayı hedeflediklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üreticilerimiz merkezde Manisa Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Daire Başkanlığımıza, ilçelerde ise Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine (MASKİ binaları) giderek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ön kayıt yaptırmayan üreticilerimiz teslim töreni gününde ÇKS ve çiftçi belgeleri ile başvuruda bulunup kontenjan tamamlanana kadar desteklemeden yararlanabilirler” dedi.