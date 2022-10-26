Manisa'dan üreticilere 'tarımsal' tohum desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle üreticilere bin 100 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması için projelerini uygulamaya devam ediyor.

Kırsal bölgelerdeki üreticilerin, ürünlerinin ve gelirlerinin artması amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile üreticilere 14 milyon 661 bin liralık proje kapsamında 1100 ton arpa ve buğday tohumunun dağıtımını yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, ilçe ziraat odası başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yürütülen projeler ile üreticilerin kalkınmalarına destek verildiğini söyledi. Öztürk, “Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere verdiği desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve projelerde emekleri olan tüm personellere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Üreticilere yönelik yeni bir destek programı ile üreticilerin yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çiftçilerin ve üreticilerin her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Bu yıl içinde 150 bin fidan dağıtımını planladıklarının duyurusunu yapan Başkan Ergün, “Bu sene Akhisar ve Gördes ilçelerimizdeki yangınlarda zeytinliklerimiz ve meyve bahçelerimiz de zarar gördü. Bu bölgelerde dağıtacağımız fidanları yüzde 100 hibeli olarak vereceğiz. Çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Yangınlardan zarar gören meyve bahçeleri de Allah’ın izniyle tekrardan yaşama dönecek. Zeytin üreticilerimize 72 bin adet zeytin kasası dağıttık. Koyun Yıkama Makinesi, Çiftlik Gübresi Dağıtma Römorku, Tohum Temizleme Makinesi, Ultrasonik Sensörlü İlaçlama Makinesi, Havalı Mibzer ve Pekmez Yapan mahallelerimiz için Üzüm Sıkma Makinelerinin teslimlerini gerçekleştirdik. Hizmet ve yatırımlarımız bitmedi! Kurak arazileri su ile buluşturmak ve tarımsal sulama tesislerimizden çiftçilerimizi faydalandırmak için önemli çalışmalar yürüttük. Büyükşehir uhdesinde 26 adet tarımsal sulama tesisimiz var. 16 bin dekar alanda 1.200 çiftçimize tarımsal sulama amaçlı su temin ediyoruz. Suyun metreküpüne 1 lira 15 kuruş gibi bir bedel alıyoruz. Yani elektrik maliyetinin de altında, sembolik ücretle çiftçimize destek oluyoruz. Sulama kooperatiflerimize geçtiğimiz yıl 22 bin metre sulama borusu vermiştik. O dönemin parasıyla da 2 milyon 100 bin TL yatırım yapmıştık. Bu yıl da 26 kooperatifimize ve 6 mahallede işlettiğimiz sulama tesislerinde kullanmak üzere 48 bin metre sulama borusu dağıttık. Bu yatırımımızın bedeli de 9 milyon 100 bin TL’dir. Bu çalışmamızla 6 bin dekar arazi sulu tarıma açıldı. Bunların yanında 7 adet tarımsal sulama amaçlı havuz ve deponun ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. 5 sulama kooperatifimize de 6 adet sondaj için jeolojik etütlere başladık. Etüt sonrasında sondaj açılması için ihalesi yapılacak. Soma, Kırkağaç, Şehzadeler, Ahmetli ve Gördes ilçelerimizdeki mahallelerde 1.600 dönüm kurak arazinin sulamaya açılacağı çalışmamız da tamamlanmak üzere. Hayırlı Uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında tören alanında bulunan üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri tarafından tohumları teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ile ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında 1100 ton arpa ve buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.