Manisa'dan tırlar yardıma koşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Saruhanlı’lı yardımseverler afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinde büyük ihtiyaç olan Tuvalet, Duş kabini ve 5 personel Adıyaman’da görev yapmak üzere Manisa’dan ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesine destek amacıyla sevk ettiği iş makineleri ve personeller ile arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, afet bölgesindeki vatandaşlara daha fazla yardımcı olmak amacıyla yeni araç ve ekipman takviyesi gerçekleştirildi ve gönüllü personeller bölgeye hareket etti. İlk günden itibaren araç ve personel desteği veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde kullanılmak üzere Saruhanlı’lı yardımseverlerin katkılarıyla 7 adet tuvalet, 3 banyo, 1 adet mini konteyner, çeşitli gıda malzemeleri ve 5 personel ile Adıyaman’a doğru yola çıktı.