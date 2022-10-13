Manisa'dan 'tarımsal' bir müjde daha

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda, meclis üyelerine ve vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini anlattı. Başkan Ergün, üreticilere yeni bir müjde de verdi.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin ayırdıkları 70 milyon TL’lik bütçe kapsamında sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda geçtiğimiz hafta sulama kooperatiflerimize boru, sondaj, tarımsal sulama amaçlı su deposu ve havuz desteğimiz kapsamında bir protokol imzaladıklarını anımsatarak, geçen yıl sulama kooperatiflerine o dönemin parasıyla 2 milyon 100 bin TL’lik bedelle 22 bin metre sulama borusu desteği sağladıklarını anlattı.

"Bu yıl da 9 milyon 100 bin TL yatırımla 48 bin metre sulama borusu aldık" diyen Başkan Ergün, "Bu boruları 26 kooperatifimize dağıttık ve kendi bünyemizdeki 6 mahallede işlettiğimiz sulama tesislerinde kullandık. Bu çalışmamızla hem 6 bin dekar arazi sulamaya açıldı hem de su kayıpları önlendi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUĞDAY VE ARPA TOHUMU DESTEĞİ MÜJDESİ

Başkan Ergün, üreticilere yönelik yeni bir müjde de paylaştı.

Buğday ve arpa tohumu desteklemesi konusunda Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaştıklarını söyleyen Başkan Ergün, "Anlaşma kapsamında Tarım Orman Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz ortak finansmanı ile üreticilerimize 1100 ton hububat tohumu desteklemesinde bulunacağız. Ay sonuna kadar bu dağıtımları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.