Manisa'dan sağlık personelleri bölgeye uğurlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını bölgeye seferber ederken, depremden etkilenen 10 ilde yardım bekleyen afetzedelerin tedavilerine yardımcı olmak isteyen gönüllü sağlık personellerine verdiği araç desteğini sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca ile birlikte deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıkan kafileyi uğurladı.

10 ili kapsayan deprem bölgesindeki yaraların sarılması için tüm imkânlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün gönüllü sağlık ordusunun deprem bölgesine ulaşımı için araç desteği sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Elmas, Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz ile birlikte Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarında görev yapan personelleri, deprem bölgesine uğurladı.