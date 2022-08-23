Manisa'dan Oş Atıksu Arıtma Tesisleri'ne teknik inceleme

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki heyet, Oş Belediyesi Su Kanal Müdürlüğüne bağlı atıksu arıtma tesisinde teknik incelemelerde bulunarak, tesisin daha verimli işletilmesi noktasında fikirlerini paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet kardeş şehir Oş’taki teknik incelemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet, Oş Belediyesi Su Kanal Müdürlüğüne bağlı 80.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinde incelemede bulundu.

Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Oş Belediyesi Su Kanal Müdürlüğüne bağlı atıksu arıtma tesisine yapmış olduğumuz ziyaret kapsamında tesisin girişinde bulunan fiziksel arıtma ünitelerinde incelemede yaparak, bilgiler aldık. Tesisin biyolojik arıtma kısmı olan havalandırma havuzları, çökeltim havuzları ve klor temas tanklarının bulunduğu ünitelerde teknik incelemede bulunduk. Tesisin scada sistemi hakkında da bilgi alarak, tesisin enerji verimliliğinin artırılması adına tesis sorumlularına öneriler verdik. İncelememizin ardından tesis ve tesisin daha verimli işletilmesi hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk” dedi.