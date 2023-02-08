Manisa'dan Kahramanmaraş'a alt yapı desteği

Deprem bölgelerinde seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a bağlı Türkoğlu ilçesi Devlet Hastanesi, Kızılay Çadırları ve Konteynerler için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ülke çapında seferberlik başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren depremden etkilenen bölge için seferber oldu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı, hasta nakil ambulansı, yakıt tankeri gibi ekipman ve personellerini bölgeye gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a bağlı Türkoğlu ilçesinde altyapı çalışmalarına da destek sağlıyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçe devlet hastanesi, Kızılay Çadırları ve konteynerler için de altyapı çalışmaları gerçekleştirdi.