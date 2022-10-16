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Manisa'dan Gördes'e üzüm sıkma makinası desteği

GÜNDEM 16.10.2022, 14:03
Manisa'dan Gördes'e üzüm sıkma makinası desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına projelerini bir bir hayata geçirirken, bir yandan da mahallelere yaptığı makine ve ekipman desteklerini de sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’daki üreticilerin refahının sağlanması amacıyla 2022 yılı bütçesinden 70 milyon liralık ödeneği kırsala ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların teminini sağlayıp, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tedarik edilen Üzüm Sıkma Makinelerinin 2 tanesi, Gördes ilçesinde kullanılmaya başlandı.

Pekmez yapımı öncesinde kendileri için oldukça yorucu geçen üzüm sıkma işleminin makine sayesinde oldukça kolaylaştığını dile getiren kadınlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da,  Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Gördes MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte Kıranköy Mahallesinde kullanılmaya başlanan Üzüm Sıkma Makinesini inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal alan çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Öztozlu, makinenin hayırlı olmasını diledi.

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