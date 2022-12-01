Manisa'dan dere yatakları için uyarı

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yağışlı havalarda taşkın meydana gelmemesi amacıyla Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde bulunan derenin Laleli, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinden geçen 3 kilometrelik kısmında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldı.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde bulunan derenin Laleli, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallelerinden geçen 3 kilometrelik kısmında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları esnasında vatandaşlar tarafından bilinçsizce atılan dereye atılan çok sayıda atık çıkarıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar bir kez daha uyarılarak, dere yatakları ve kanallara çöp atılmaması konusunda bilinçli olmaya çağırıldı.