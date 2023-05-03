Manisa'dan bir destek de Somalı üreticilere

Kırsal kalkınmaya yönelik projeleriyle il genelinde üreticileri desteklemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Somalı üreticileri de desteklerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Soma’da üreticilerle buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor’ projesiyle eğitim alan 18 kursiyere 5 arılı ve 5 arısız olmak üzere 90 adet arılı ve 90 adet arısız kovan teslimi yaptı. Başkan Ergün, imzaladığı protokolle Soma Ziraat Odası Başkanlığı’na tohum temizleme makinesini teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kırsal kalkınma noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz sene kırsal kalkınma noktasında 70 milyon liranın üzerinde bütçe ayırmıştık. Bu sene üretimin çok önemli olduğu noktadan hareket ederek bütçemizden 120 milyon liranın üzerinde bir kaynak ayırarak desteklerimize devam ettiriyoruz. Bugün de bu desteklerden bir tanesi burada. Kurslarını bitiren 18 kardeşimize 5 arılı ve 5 arısız kovanın dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda Soma Ziraat Odamıza Tohum Temizleme makinesini protokolle teslim etmiş olacağız. Hayırlı işlerde kullanılsın. Vatandaşlarımız ne istiyorsa biz alet edevat noktasında bu yatırımlarımızı üzerine koyarak devam ettireceğiz. Emeği geçen bütün çalışanlarımıza, destek olan vesile olan Ziraat Odalarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Soma’da olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.